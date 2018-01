Aroma e burrit – shkaktar për konsumim më të lartë të alkoolit nga gratë

Sipas një studimi të fundit, aroma e një burri mund ta bëjë një grua që të pijë më shumë alkool se zakonisht, shkruan Kosova.info.

Hulumtuesit pranë Departamenti i Psikologjisë në Universitetin e Floridës Jugore, vendosën që ta bëjnë një studim më ç’rast eksploruan se si aroma e një burri mund të ndikojë në vendimin e një gruaje për të pirë. Kjo është bërë pasi që kishin kryer një eksperiment të njëjtë te burrat.

Hulumtuesit morën 103 gra nga mosha 21-31, dhe pjesëmarrëset besonin se po merrnin pjesë në një anketim konsumatorësh për kolonjë burrash dhe pijesh.

Të anketuarve iu janë prezantuar shirita aromash që ishin spërkatur ose me androstenone të fabrikuara, ose me feromone, që gjenden në pështymën e derrit, ose vetëm me ujë.

Sipas të gjeturave, gratë të cilat iu ishin ekspozuar aromës së androstenone-s, pinë më shumë se ato që nuk iu ishin ekspozuar.

Studiuesit thanë: “Ne nxorëm që detektimi i aromës seksuale të meshkujve, edhe në mungesë të vetëdijes, mund të nxisë të pirit shkaku i lidhjes së kamotshme kulturore me përdorim të alkoolit dhe seksit”. /Kosova.info/