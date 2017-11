Arilena – një perëndeshë e muzikës për grekët

Këngëtarët shqiptare po bëjnë bujë kohëve të fundit në skena ndërkombëtare. Në mesin e tyre së fundmi po shquhet edhe Arilena. Ishte kënga ‘Nëntori’ e cila e ngriti këngëtaren në majën e klasifikimeve muzikore në shtete si Ukrainë, Rusi etj., shkruan Kosova.info.

Pas Lindjes, suksesi i Arilenës vijon në Greqi.

Sipas Blitz.al, pasi këngëtarja shqiptare ka qëndruar disa muaj në krye të charteve greke me “Nëntori”, Arilena do të jetë e ftuara speciale e “Heaven Music”. Këngëtarja do të jetë mysafire speciale në përvjetorin e 16-të këtij festivali dhe kjo do të ndodhë sonte në mbrëmje.

Përveç kësaj, Arilena është ftuar në të gjitha mediat e rëndësishme greke, përfshirë këtu Mad Tv me intervista dhe performanca siç din vetëm ajo. /KI/