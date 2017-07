Arena – Çupi: Thelbi i marrëveshjes së fshehtë Rama-Basha (Video)

Gazetari Frrok Çupi i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News thotë se thelbi i marrëveshjes midis kryeministrit Edi Rama dhe kreut të opozitës Basha ishte goditja e parlamentarizmit.

Çupi: Opozita ka lëshuar armët e opozitarizmit. Është bërë pjesë e qeverisë. Është bërë ndihmëse e qeverisë. Ka goditur bashkë me qeverinë elementin më themelor të shtetit. Praktikisht ka goditur Parlamentin. Të dyja palët kanë kërkuar dobësimin e Parlamentit sepse vetëm kështu mund të qeverisësh në mënyrë të patrazuar. Opozita goditi grupin e vet, e goditi për të mos e pasur në Parlament.

Mendoj se ky ka qenë thelbi i marrëveshjes së fshehtë midis kryeministrit dhe kryetarit të opozitës. Kryeministri është më dinak. Hoqi disa nga të vjetrit, që kishte marrëveshje me ta dhe nuk e dëmtuar. Ky tjetrit ra në grackë dhe hoqi pjesën vitale. Çfarë do të thotë goditje e Parlamentit? Do të thotë të kesh një qeveri pa konflikt. Institucionet qeveritare pa konflikt janë gjërat më e dëmshme në një shoqëri. Në këtë rast, në bashkëpunim me opozitën është goditur nervi.