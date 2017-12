ARC hapë qendrën për pajisje me dokumente dhe regjistrim të veturave në Junik

Agjencia e Regjistrimit Civil e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka përuruar qendrën për pajisje me dokumente dhe regjistrim të veturave në komunën e Junikut. Në këtë ceremoni morën pjesë: zëvendësministri Ministrisë së Punëve të Brendshme z. AbduSelami Shkodra, kryetari i Junikut, z. Agron Kuç, drejtori i ARC-së, z. Bekim Hoxha dhe zyrtarë të tjerë.

Me këtë rast, zëvendësministri Shkodra , theksoi se hapja e kësaj qendre do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në ngjitjen e efikasitetit dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e Komunës së Junikut. Ai u zotua se Ministria e Punëve të Brendshme do të vazhdojë edhe më tej të përkrahë projekte që ofrojnë kushte më të mira për qytetarët.

Ndërsa Kryetari i Junikut, z. Agron Kuçi theksoi se kjo ka qenë një nder objektivat e komunës që edhe në këtë komunë qytetarët do të kenë mundësi që të aplikojnë dhe të pajisen me dokumente personale dhe për regjistrim të vetura.

Agjencia e Regjistrimit Civil, mirëpret të gjithë qytetarët e kësaj komunë që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për pajisje me dokumente dhe regjistrim të automjeteve. Deri më tani qytetarët e kësaj komunë shërbimet i kanë kryer në komunën e Deçanit. /Kosova.info/