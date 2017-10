Arbërie Nagavci: Është koha që Gjakova ta ketë kryetar Driton Çaushin

Deputetja Arbërie Nagavci ka thënë gjatë tubimit zgjedhor të VETËVENDOSJE!-s në Gjakovë se 22 tetori do të jetë dita që do të reflektojë mobilizimin e madh popullor për ndryshim.

Gjatë këtij tubimi, ajo theksoi se Gjakova ka dhënë shumë për ekonominë, historinë e kulturën e Kosovës, ndërkaq asnjëherë nuk pati zhvillim e drejtësi. Megjithatë, ajo shprehu bindjen se Gjakova është bërë gati për ndryshim.

“ Gjakova gjithnjë e ka kërkuar dhe e ka përkrahur ndryshimin, dhe as kësaj radhe s’ka se si të jetë ndryshe. Andaj do të ketë përkrahje masive për Lëvizjen VETEVENDOSJE!, për deputetin e përkushtuar, për të riun e ditur, të zotin e të ndershëm, për profesorin e virtytshëm, kryetarin e ardhshëm të Gjakovës, Driton Çaushin”, tha ndër të tjera në këtë tubim Nagavci.

Tutje, Nagavci tha se qeverisja e Çaushit është garanci për punën me profesionalizëm, vullnet e ndershmëri, për çerdhe e shkolla, për ambulanca e administratë efikase e progres e përparim në çdo fushë.

“Është koha e guximit, është koha e shpresës, është koha e marrjes së përgjegjësisë për të ardhmen tonë, është koha e ndershmërisë e punës. Por, mbi të gjitha është koha e guximit. Pra, koha e Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe e numrit 10”, ishte porosia e Nagavcit për bashkëqytetarët nga Gjakova.

Driton Çaushi: Gjakovës i duhet ndryshimi që nuk ndodhi në vitin 2013

Kandidati për kryetar të Gjakovës, Driton Çaushi, ka thënë gjatë tubimit përmbyllës në këtë komunë, se në vitin 2013, gjakovarët përzunë qeverisjen e krimit, korrupsionit e haraçit. Por, tha se gëzimi i tyre mori fund shpejt sepse as qeverisja e re, nuk realizoi atë që premtoi e nuk solli ndryshimet që priteshin.

“Unë nuk e di nëse qeverisja joefektive e 4 vjetëve të fundit ishte mungesë vullneti, por çka di me siguri të plotë është që u vërtetua se vetëm VETËVENDOSJE! mundet ta largojë njëherë e mirë krimin nga Gjakova dhe t’i sjellë asaj ndryshimin e vërtetë. Sepse e sollëm këtë ndryshim në Prishtinë, në kushte edhe më të rënda. Me pengesa shumë më të mëdha. Me sabotime nga poshtë e nga lartë. Dhe jo rastësisht sot kënaqshmëria e qytetarëve me qeverisjen tonë atje është 75%. Jo rastësisht Prishtinën po e fitojmë pa balotazh”, tha Çaushi në këtë tubim.

Ai falënderoi bashkëqytetarët për mbështetjen dhe zgjedhjen e tij si deputet, por tha se i hyri garës së kryetar, pasi që nga sondazhet ka kuptuar se vetëm VETËVENDOSJE! mund ta mposhtë AAK-në në Gjakovë, dhe se kandidimi i tij erdhi që të parandalohet kthimi i qeverisjes së AAK-së në krye të Gjakovës. Madje, ai tha se e do aq shumë Gjakovën, saqë në asnjë mënyrë nuk mund të lejojë që ajo të qeveriset nga Ardian Gjini. E, Gjinit ia kujtoi edhe ikjen nga debatet televizive, duke thënë se këtë po e bën nga mungesa e argumenteve.

“Ata e politizuan arsimin e s’lanë militantë pa e punësuar, kurse ne do të pajisim shkollat me laboratore, kënde të leximit, shujta falas për nxënës, bursa për studentë e mbështetje për nxënësit e talentuar. Ata flasin për qytetin kundër fshatit, kurse ne do t’i rrisim subvencionet për bujqit dhe do ta përmirësojmë cilësinë e arsimit, shëndetësisë dhe infrastrukturës, në fshat e në qytet”, ishin disa nga zotimet e Çaushit.

Në fund, Çaushi u zotua se pas 22 tetorit, në Gjakovë nuk do të ketë më nxënës të uritur e nuk do të ketë punësime partiake. Ai premtoi se ujku do të trajtohet si bujk e jo si militant partie. Kurse, tha se do të shërohemi në qendrat tona mjekësore e jo në ordinanca private. Si dhe, u zotua se nuk do të ketë ndërtime pa leje e as shkelje të ligjit dhe se Gjakovës do t’i kthehet kultura e sporti, mirëqenia e barazia.

Visar Ymeri: Gjakova e ka provuar edhe qeverisjen e korruptuar të AAK-së, por edhe ndryshimin e rrejshëm

Kryetari Visar Ymeri e ka nisur fjalën e tij në tubimin zgjedhor përmbyllës të VETËVENDOSJE!-s në Gjakovë duke kujtuar dëshmorët Yll Morina e Yllka Domi, poetin Ali Podrimja, këngëtarin Esat Bicurri dhe veprimtarë e personalite tjera që vijnë nga kjo komunë.

Ymeri përmendi luftën e fundit, duke e quajtur UÇK-në si Ngjarjen më të madhe që i ka ndodhur popullit tonë së paku në 5 dekadat e fundit

“UÇK-ja nuk mund të gjykohet, por as nuk mund të përvetësohet. Lufta për liri dhe dëshmorët nuk i takojnë askujt privatisht. Përpjekja për ta përvetësuar sakrificën është përpjekja më reaksionare. Ata dhanë për Kosovë – ata janë të Kosovës. Metamorfoza e madhe që kanë pësuar disa politikanë që thirren në emër të UÇK-së është vërtetë për keqardhje. Liria politike degradoi në ekonomi të dëshirës që nuk kënaqet kurrë. Kontributet në luftë trajtohen si kapital I investuar prej të cilit i presim perfitimet pas luftës. Lufta për çlirim u shndërrua luftë për zotërim. I ndanë territoret, dikush Dukagjinin , dikush Drenicën, dikush Llapin”, tha Ymeri duke akuzuar pushtetarët që thirren në emër të luftës.

“Ardian Gjini pati thënë se qeverinë kanë për ta krijuar me patriota e në fund përfunduan duke e krijuar atë me Listen Srpska. Ju e keni provuar një qeverisje të tillë, qeverisjen e korruptuar në emër të luftës. Nuk keni pse ta përsërisni prapë. AAK-në Gjakova e ka provuar, bile pak si shumë e ka duruar. Por, ju e keni provuar edhe ndryshimin e rrejshëm. Jo secili subjekt tjetër është alternativë. Ju e dini edhe çfarë nuk është ndryshimi. E ka emrin frikë, dhe jo alternativë pakti i heshtur me shkatërruesit e qytetit. Quhet identike, dhe jo alternativë ajo qeverisje që i vazhdon punësimet në bazë mbiemri e partie”, tha më tej Ymeri, duke kritikuar edhe qeverisjen e mëhershme nga AAK, por edhe atë nga kryetarja aktuale Kusari-Lila.

Për Driton Çaushin, Ymeri tha se është mendjendritur e i vendosur, mëndje hapur e bashkëpunues, mendjegjerë e mendjehollë, mendjelartë e mendjeurtë, dhe se e ka mendjen top e të ftohtë. Ai ftoi të votohet numri 10 dhe Driton Çaushi, duke e quajtur këtë votë për historinë e lavdinë, zhvillimin e barazinë, për punën e shëndetësinë, për arsimin e shkencën, për bujqësinë e industrinë, për rregullin e drejtësinë, për kulturën e artin, për politikën e demokracinë dhe për progresin e ardhmërinë. /KI/