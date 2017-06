Arben Gashi i LDK-së sqaron takimin me deputetin e AAK-së

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi, ka sqaruar takimin e tij me deputetin e AAK-së, Rrustem Berisha, duke reaguar ndaj shkrimeve të disa portaleve lidhur me këtë takim.

Gashi, në një postim në Facebook, ka shkruar për fotografitë që u publikuan sot nga disa portale gjatë një takimi mes anëtarit të LDK-së dhe ish-deputetit Gani Geci.

Gashi ka përmendur edhe publikimin e fotografive të tij dhe disa deputetë të LDK’së me Berishën e AAK-së, duke thënë se ishin përshëndetur me të. Të gjitha këto ai i ka quajtur si lajme me përmbajtje të rrejshëm dhe tendecioze.

Postgimi i plotë i Gashit: