Arbana Osmani na tregon se cilin reper shqiptar “adhuron” Joni! (Foto)

Ne fillojmë të duam dikë nga ekrani që në moshë të vogël. Fillimisht e nisim me personazhet vizatimorë e më pas kalojmë tek persona reale. Kështu ka ndodhur edhe me Jonin, djalin e moderatores së njohur të Top Channel, Arbana Osmanit.

Buta dhe Ledri kanë sjellë ditën e sotme projektin e tyre të ri, të titulluar “Mbi Re”, ku të dy të rinjtë na kanë “çuar mbi re” me repin dhe tekstin e tyre.

Ama, ne nuk jemi të vetmit që e pëlqejnë këngën e re të “çunave” të label-it “Nesër”, sepse edhe Joni i vogël ndan të njejtin pëlqim!

Teksa Ledri ka shpërndarë këngën e tij më të re, ne na ka kapur syri komentin e Arbanës, e cila shkruan: “Jonin e ke superfan, vetëm Ledrin na kërkon! Suksese zemër!”.

Epo, listës së fansave të reperit të njohur iu shtua edhe një fans i vogël, i cili me siguri kur të rritet do të bëhet një shok shumë i mirë me Ledrin. /Blitz.al/