Arbana Osmani befason, s’do ta besoni kë do të ftojë në emision

Mbrëmjen e kaluar ka luajtur ndeshja Shqipëri – Itali, e fituar nga axurrët me rezultatin 0:1. Në fakt, kjo ndeshje ka shërbyer për shumë shqiptarë që të takojnë idhujt e tyre në mesin e futbollistëve italianë.

Moderatorja e njohur shqiptare Arbana Osmane ka shfrytëzuar momentin dhe ka bërë foto me portierin italian Bufon. Ajo do të nisë së shpejti një emision në “Top Channel” me titullin “Dua të të bëj të lumtur” dhe i ftuari i parë do të jetë pikërisht portieri i Kombëtares së Italisë. Shumë kuriozitet për ta parë, apo jo?