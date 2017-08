Arabia Saudite deklarohet për herë të parë për sulmet e 11 shtatorit

Avokatët të cilët e përfaqësojnë Arabinë Saudite pohojnë se prokurorët nuk mund të provojnë se Mbretëria i ka përkrahur njerëzit të cilët lidhen me Al-Kaidën.

Arabia Saudite ka kërkuar nga gjykatësi amerikan që t’i hedhë poshtë 25 akuza të cilat janë në lidhje me përkrahjen e pretenduar të këtij vendi sulmeve të 11 shtatorit 2001, tregojnë dokumentet gjyqësore.

Në parashtresën pranë Gjykatës amerikane të Qarkut në Manhattan, avokatët të cilët e përfaqësojnë Arabinë Saudite pohojnë se prokurorët nuk mund të provojnë se Mbretëria i ka përkrahur njerëzit të lidhur me Al-Kaidën, e të cilët kanë kidnapuar aeroplanët dhe me to janë përplasur në Qendrën Botërore Tregtare në Nju Jork dhe në Pentagon, dhe e rrëzuan fluturaken në Pensilvani.

Gati tre mijë njerëz ishin vrarë në ato sulme. Arabia Saudite pohon se ajo ka merituar imunitet sovran.

James Kreindler, avokati i cili përfaqëson të vrarët në sulmet e 11 shtatorit, i ka thënë Reuters’it, se parashtresa ishte e papritur, transmeton gazetametro.net.

“Kemi sasi të mëdha të pohimeve mbi atë se çfarë kanë bërë organizatat saudite. Arabia Saudite nuk mund të fshihet prej fakteve”, ka thënë ai.

Avokatët e Arabisë Saudite kanë paraqitur disa shembuj, për të cilat thonë se i mbështesin pretendimet e tyre. Një nga pretendimet e tilla është raporti përfundimtar i CIA’s nga viti 2005 në të cilin pretendohet se nuk ka prova se Arabia Saudite i ka përkrahur terroristët.

Por, një kohë të gjatë dyshohet se ky vend nuk ka marrë pjesë. Është e ditur se 15 nga 19 kidnapues ishin qytetarët e Arabisë Saudite, dhe se disa prej tyre janë takuar me sauditët të cilët kanë lidhje me qeverinë e tyre, si për shembull Omar al-Bayoumi, i cili është i lidhur me diplomatët saudit.