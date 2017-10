Apple nuk mjaftohet me publikimin e iPhone, do sjellë qindra emoji të reja

Kompania Apple ka njoftuar se qindra emoji me fytyra dhe personazhe që do vijnë në përditësimin e iOS 11.1

Disa nga këto emoji përfshijnë mimika, fytyra të çmendura, vampirë si dhe kafshë të ndryshme. Gjithashtu kompania WhatsApp ka njoftuar se nga dita e hënë do të vijnë mijëra karaktere të reja për të gjithë përdoruesit.

Duket se nga publikimi i iPhone 8, iPhone 8 Plus dhe iPhone X do të kemi plot të reja, ndërkohë nuk dihet se kur do të vijë përditësimi i iOS 11.1