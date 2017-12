Apple humb gjyqin, vëllezërit italianë mund të mbajnë emrin “Steve Jobs”

Dy vëllezër italianë që hapën një kompani mode të quajtur Steve Jobs kanë mund të fitojnë betejën me Apple pas një mosmarrëveshje marke tregtare. Vincenzo dhe Giacomo Barbato, dy sipërmarrës nga Napoli, kanë luftuar me gjigantin e teknologjisë për vite me radhë pas regjistrimit të markës tregtare “Steve Jobs” në vitin 2012.

Beteja e gjatë ligjore ka përfunduar me fitore për përdorimin e logos nga ana e tyre, e cila ka një J kapitale me një ngjashmëri me logon e Apple.

Zyra e Bashkimit Evropian për Harmonizimin në tregun e brendshëm nuk e konsideroi shkelje.

Barbatos thotë se vendimi është bërë në vitin 2014, por që tani mund të zbulohet vetëm pasi ata kanë regjistruar emrin “Steve Jobs” në të gjithë botën.

Sipas raporteve italiane, çifti ishte i befasuar që Apple nuk e kishte mbrojtur emrin e themeluesit të Apple, i cili vdiq në vitin 2011 dhe e kishte regjistruar emrin në Evropë.

Apple kishte kërkuar të sfidonte kompaninë duke pretenduar se logoja e saj ishte shkelur.

Faqja e kompanisë në Facebook tregon se ajo bën xhinse, bluza dhe çanta, dhe mban një sërë thënie nga vetë Jobs si: “Mos e humbni kohën duke jetuar jetën e dikujt tjetër. Rri i uritur. Qëndro i pamend. ”

Megjithatë, ata thonë se ata kanë gjasa të hyjnë në terrenin e Apple duke bërë materiale elektronike, duke përfshirë potencialisht një smartphone me markë të quajtur Steve Jobs. “Ne do të vazhdojmë të respektojmë emrin e Steve Jobs: nuk do të bëjmë asgjë të nivelit të ulët, ju kurrë nuk do të shihni telefonat apo TV të pavlerë me markën Steve Jobs”, thanë ata.

Apple ka kaluar nëpër një sërë mosmarrëveshjesh në të kaluarën, sidomos kundër Apple Corps, ndërmarrjes në pronësi të Beatles, e cila filloi në vitet 1970 dhe nuk është zgjidhur deri në vitin 2007.