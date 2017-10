Apostolova skeptike që me 61 vota të arrihet progres në proceset integruese

Procesi i reformave evropiane duket i vështirë marrë parasysh fuqinë reale të përbërjes së Kuvendit. Për këtë ka shprehur një skepticizëm edhe shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova gjatë një takimi me deputetë të Nisma për Kosovë.

Sipas saj, nuk do të jetë I lehtë kjo për faktin se për shumë çështje që kanë të bëjnë me reforma nevojiten dy të tretat e shumicës përderisa koalicioni qeverisës ka vetëm 61 vota në Kuvend. Ajo tha se Kuvendi duhet më shumë të punojë dhe sa më parë të kapin hapin e nevojshëm.

“Pra, kuptoj plotësisht se politikanët janë shumë të përqendruar në zgjedhje. Por megjithatë, ka disa reforma dhe ka disa çështje shumë të rëndësishme , të cilat duhet të trajtohen dhe të vendosen në Kuvend. Nëse implementojmë MSA-në, në zhvillim ekonomik, konkurrencë, industritë mbrojtëse, do të keni një zhvillim më të mirë ekonomik në vend. Pra, varet nga ju sa doni të përparoni në agjendën e reformave. Unë jam e vetëdijshme se sigurisht nuk është e lehtë, kur qeveria ka 61-62 vota për momentin. E di që shumë nga këto reforma kanë nevojë për dy të tretat e shumicës”, tha Apostolova.

Mirëpo shefi i Grupit Parlamentar të Nismës për Kosovën, Bilall Sherifi tha se llogarisin në mbështetjen e partive opozitare, për vendimet që kërkojnë më shumë se 61 vota. Ai tha se deputetët nuk duhet ta vazhdojnë luftën politike, kur është në pyetje agjenda evropiane

“Në aspektin formal janë 61 numra dhe e dimë që shumë reforma shumë dhe vendime duhet të kalojnë me më shumë vota dhe këtu llogarisim në mbështetjen dhe të deputetëve të partive opozitare, për faktin se agjenda shtetërore, agjenda e integrimeve evropiane, nuk duhet të na bëjë që të vazhdojmë luftën politike…”, tha ai.

Sherifi pati dhe kritika për dialogun mes Kosovës dhe Serbinë, për të cilin tha se është eksperimental dhe i cili nuk i ka sjellë rezultatet e pritura.

“Ky lloj i dialogut që po zhvillohet në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-së, është për herë të parë që në historinë e njerëzimit ndodh. Ky lloj i dialogut, kjo rrugë që është zgjedhur për të pajtuar dy palë, nga fundi duke i marrë gjërat nga fundi jo nga koka, është për herë të parë dhe mund të themi se është eksperimental dhe nuk dimë se si do të përfundoj. Deri më tani është ka marrë me shumë kohë se sa që ka dhënë rezultate”, tha ai.

Deputeti tjetër i Nismës, Haxhi Shala tha se sa më shpejt duhet të ndodh transformimi i FSK-së në ushtri të Kosovës, e për këtë tha se nevojitet dhe përkrahja e BE-së, për të bindur listën Serbe për këtë.

“Sa i përket FSK-së, unë mendoj që edhe ne edhe bashkësia evropiane, në këtë rast ju dhe miqtë tjerë duhet të kontribuojë sa më shumë tek lista serbe, që ta përkrah një transformim të FSK-së në forca të armatosura. Nëse kjo nuk ndodh në një kohë shumë të shkurtë, unë besoj që do të kemi një zmbrapsje të FSK-së, të profesionalizmit të FSK-së, sepse është një rënie e disiplinës, e zhvillimit të FSK në qoftë se rrinë në këtë status qou. Sepse e di që në ushtri nuk duhet të ketë ngecje të punëve. Duhet të ketë avancim të tyre”, tha ai. /KI/