Apostolova, e pakënaqur me pjesëmarrjen e votuesve

“Dalja e votuesve të Kosovës në zgjedhjet lokale është mjaft e ulët! U bëj thirrje njerëzve të Kosovës që të mos e humbin këtë rast që të vendosin për të ardhmen e tyre”, ka shkruar Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Nataliya Apostolova në Twitter.

KS municipal elections’ voters turnout very low! I call on KS pple not to miss the opportunity to shape their future! pic.twitter.com/YT8V5NRb9I

— Nataliya Apostolova (@ApostolovaEU) October 22, 2017