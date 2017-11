Aplikacioni i rremë Whatsapp shkarkohet më shumë se 1 milionë herë

Një version fals i rrjetit social, Whatsapp është shkarkuar më shumë se 1 milionë herë nga përdoruesit në Google Play Store.

Aplikacioni ‘Update WhatsApp Messenger’ mund të jetë zhvilluar nga punonjës që janë brenda programit të vërtetë – WhatsApp Inc.

Sipas përdoruesve në faqen Reddit, aplikacioni i rremë përmbante reklama dhe mund të shkarkonte aplikacione të tjera të dëmshme për pajisjet e përdoruesve.

Momentalisht është fshirë nga Play Sore, por kishte një ngjashmëri të madhe me WhatsApp inc. Personat që e krijuan përdorën emrin e saktë, por zëvendësuan hapësirën me një karakter të veçantë.

Kjo gjë ka ndodhur prej problemeve që kishte aplikacioni i vërtetë para pak ditësh dhe ishte jashtë funksionit. Sipas BBC, Google ka hequr të gjitha programet e rreme që përfshijnë viruse për celularët smartphone.