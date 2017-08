Apeli i studiuesit rus të kulturës shqiptare lidhur me arrestimin e dy gazetarëve

Shkruan: Maxim MAKARTSEV

Ndihem i zemeruar per shkak te ndalimit te dy gazetareve te kombesise ruse nga Estonia dhe Letonia Rodion Denissov dhe Juri Alekseev ne Kosove. Iu kufizua liria per 6 ore, duke i marre ne pyetje. Ne kohen e pyetjes u kuptua qe policet s´kane ide qe Estonia dhe Letonia jane dy shtete te pavarura dhe vende anetare te Bashkimit Europian dhe te NATO-se dhe i trajtonin sikur ishin shtetas ruse qe qendronin ne Kosove pa vize duke e kapercyer kufirin ne nje menyre te paligjshme. Tani kur e kaluan kufirin prape dhe jane jashte Kosoves, i shpjegojne ne mediat ne Rusi, Estoni dhe Letoni per ngjarjen.

S´mund te kuptoj si eshte mundur policet e Kosoves te kene bere kete ters te madh dhe demtueshem per imazhin e shtetit te Kosoves. Dihet, qe ne mediat ne ish-Bashkimin Sovjetik vizioni per Kosoven eshte formuar shume mbi bazen e perkthimet nga serbishtja, sepse kush di ketu gjuhen shqipe, dhe per shkak te preferimeve politike ne kohen e luftes ne Kosove. Gazetaret po presin ndonje reagim nga zyrtaret e Kosoves dhe jane te hapur per dialog, duke pritur t’i shpjegohet si e kuptojne ata ngjarjen. Demtimi per imazhin e Kosoves ne vendet e Balltikut dhe ne Rusi u be shume, megjithate akoma ka mundesi per te folur dhe per t´i dhene apologji.

PS: Une e marr kete ceshtje ne nje menyre shume personale, sepse si mesues i gjuhes shipe gjithmone perpiqem t´i prezantoj auditorit rus Shqiperine dhe Kosoven si vende te perparuara dhe me shume potencial. Kurse pas kesaj ngjarjeje e vetmja ide qe e merr auditori eshte te mos shkojne ne Kosove, sepse atje mund te ndalohen vetem per shkak se jane ruse. Nje iniciative te disa policeve injorante i tejkalon rezultatet e punes sone shumvjetshme per krijimin e imazhit pozitiv te vendeve shqiptare.

Maxim Makartsev është mësimdhënës i vjetër në Akademin Shtetërore të kulturës sllave, hulumtues në Institutin e Sllavistikës dhe njohës dhe studijues i gjuhës dhe kulturës shqiptare