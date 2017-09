Anxhela Haka: Ju rrëfej sa të pasura janë modelet shqiptare (Foto)

Ajo është e qetë, e dashur dhe shumë punëtore. Bëhet fjalë për modelen Anxhela Haka. Anxhela thotë se gjithçka ka nisur që në fëmijëri, teksa sfilonte para prindërve, për të vazhduar pastaj me konkurset e bukurisë që do i hapnin dyert e agjencive të modës dhe modelingut. Bukuroshja në një intervistë për suplementin “Vip Pages” të “Gazeta Shqiptare” rrëfen për hapat që ka hedhur në botën e modelingut, për situatat ku e kanë ngatërruar me motrën binjake Lorin, pasionin për muzikën si dhe planet për të ardhmen.

Ajo pohon duke qeshur se ngatërresa me Lorin është normale, madje në shumë sfilata veshjet ia kanë dhënë dy herë së motrës. Modelja na tregon se muzikën e ka një prej pasioneve më të mëdha dhe se falë pjesëmarrjes në aktivitet ka arritur të mësohet me publikun.

Haka na e shuan kuriozitetin e të qenit gjithë kohën në formë, duke thënë se një regjim i rregullt gjumi dhe ushqimi, pa harruar dhe aktivitetin fizik, si ecjen dhe ushtrimet në palestër janë ato që e ndihmojnë të ketë gjithmonë të njëjtat linja. Sa u përket planeve që ka për të ardhmen, Anxhela është duke pritur të diplomohet, ndërsa për modelingun do i pëlqente të punonte jashtë.