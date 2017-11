Anulohet rinumërimi i votave edhe në Rahovec

Lëvizja Vetëvendosje e ka quajtur të drejtë vendimin e Gjykatës së supreme lidhur me atë që votat në Prishtinë e Prizren të mos rinumërohen. Nënkryetari i LVV, Dardan Sejdiu ka kërkuar nga VV numërim të votave të përfundoj që të zgjidhen kryetarët. “Kërkojmë nga KQZ, që sa më shpejtë votat me kusht e votat nga diaspora të numërohen që vullneti i qytetarëve të përfundoj, të përmbyllet dhe që kryetarët të zgjidhen. Vëzhguesit të jenë syçelur, besojmë që rezultati do të qëndroj ashtu siç është dhe VV do të fitoj në...