Anulohet ndeshja Amiens – Lille, tre tifozë të lënduar rëndë

Tre tifozë janë lënduar rëndë gjatë ndeshjes Amiens – Lille në Francë kur barriera u thye shkaku i festës së golit të ekipit mysafir.

Ndeshja është anuluar në momentin kur tifozët kanë thyer barrierën teksa festuan golin e Ballo Toures në minutën e 15.

Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest – thankfully – that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC

— Goal (@goal) September 30, 2017