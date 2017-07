Anulohet konkursi për 70 zyrtarë korrektues (Video)

Burgu i Sigurisë së Lartë ka hapur konkurs për vende të lira pune. Kërkoheshin 70 zyrtarë korrektues.

Për këto vende pune konkurruan 5 mijë persona, u përzgjodhën 720 më të mirët, por krejt në fund u anulua konkursi. Por pse ndodhi kjo.

Diar Vërbovci është një nga 720 kandidatët që kishin kaluar të dy testet në konkursin për zyrtarë korrektues të hapur nga Ministria e Drejtësisë.

Por shpresat e tij dhe të gjithë kandidatëve të tjerë që kishin aplikuar për punësim, u shuan pas anulimit të këtij konkursi. Vërbovci e quan të padrejtë këtë vendim.

Me vendimin për anulimin e konkursit nuk është pajtuar as drejtori i Burgut të Sigurisë së Lartë, Rasim Selmani.

Rasim Selmani, drejtor i Burgut të Sigurisë së Lartë, tha se kjo tregon për nevojën që ky burg ka për staf shtesë dhe në mungesë të tyre nuk mund të pranojnë të burgosur tjerë. Ai deklaron se nuk i di arsyet e anulimit të konkursit”.

Arsyet e anulimit të këtij konkursi i ka treguar përmes postës elektronike, Jeton Kabashi, zyrtar për komunikim në Shërbimin Korrektues të Kosovës.

“Në kohën kur është hapur konkursi ka qenë marrëveshja me Ministrinë e Financave qe me rishikimin e buxhetit të alokohen mjetet për këtë konkurs. Për këtë arsye, edhe kanë filluar procedurat, mirëpo me rënien e qeverisë, nuk kemi qene të sigurt që kjo marrëveshje do të jetë valide edhe me qeverinë tjetër kështu që është vendosur që të anulohet konkursi“.

Ndonëse arsyetimi i tyre lidhet me marrëveshjen buxhetore e cila është anuluar me rënien e qeverisë, testi fizik është mbajtur në këtë muaj, ani pse qeveria kishte rënë muaj më parë.

Ndërsa kjo ministri po ashtu nuk ka dhënë përgjigje në atë se çfarë do të bëhet më 720 kandidatët të cilët kanë kaluar të dy testet.

Në këtë konkurs kishin aplikuar rreth 5000 persona për 70 pozita të lira.