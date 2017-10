Anita Haradinaj: Nëna më bërtiste në fillim për lidhjen me Ramushin (Video)

Moderatorja e njohur e lajmeve Anita Haradinaj ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin “Top Show Magazine”.</p>

Ajo ka shtjelluar atje programin e kauzës sensibilizuese “Dardani je vesh me diell”, organizatorja e së cilës Albana Osmani e solli pak ditë më parë edhe në Kosovë.

Anita, njëherit është edhe ambasadore e kësaj fushate sensibilizuese për në Kosovë.

E njëjta ka treguar edhe një rrëfim shumë interesant rreth jetës dhe karrierës së saj në përgjithësi.

E pyetur nga moderatori se pse zgjodhi Ramushin, ajo u përgjigj duke thënë se kryeministri aktual i Kosovës, e bëri në atë kohë për vete dhe e dashuronte shumë.

Në vazhdimin e rrëfimit, Anita ceku se lidhjen me Ramushin ia kishte rrëfyer fillimisht nënës së saj, e cila nuk e kishte pritur mirë dhe e kishte qortuar atë me arsyen se po lidhej me një figurë publike.

Por, më pas gjithçka kishte përfunduar mirë, kur Haradinaj ishte takuar me prindërit e Anitës dhe kishte shprehur dëshirën për dorën e vajzës së tyre.

Videoja më poshtë sjell rrëfimin e plotë të saj.