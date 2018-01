Anita Haradinaj akuzon disa media: Jeni bërë si medie serbe

Anita Haradinaj, gruaja e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj ka reaguar ndaj raportimit në media për kinse refuzimin e vizave të SHBA-ve për këta të dy.

Ajo në një postim në Facebook ka akuzuar disa media, duke iu thënë se janë bërë si mediat serbe.

Ja postimi i saj:

Qy qy Kryeministrit me dy pasaporta me iu refuzu visa 😯, kur po doni po thoni Ti lehte e ke per viza, kur po doni po thoni iu refuzu, bravo bre si Tanjugu jeni bo 😜😜 hajde gazetari hajde. /Kosova.info/