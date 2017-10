Anglia mposht 5-2 Spanjën, Kampione e Botës për 17-vjeçarët (Video)

Përfaqësuesja e 17-vjecarëve të Anglisë shpallet Kampione e Botës. Skuadra e drejtuar nga Steven Cooper mposhti në finale Spanjën me rezultatin e thellë 5-2, duke përmbysur dizavantazhin prej dy golash të pjesës së parë.

Spanja kaloi në epërsi që në minutën e 10-të me Gomez, me të njëjtin autor që sigloi të dytin në të 31-ën. Mirëpo në fund të pjesës së parë shkurtoi diferencën Brewster, duke zgjuar Anglinë, që shpërtheu me katër gola të tjerë në pjesën e dytë, me autorë Gibs-White, Foden, Guehi dhe sërish Foden. Ky ishte titulli i parë për Anglinë në histori për këtë grupmoshë, ku spikat Nigeria me 5 dhe më pas Brazili me 3 trofe.