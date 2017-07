Angli: Alvaro Morata nga Reali te Chelsea për…80 milionë euro

Chelsea dhe Real Madridi, kampione te Anglise dhe Spanjes, kane gjetur akordin per transferten e sulmuesit spanjoll, Alvaro Morata, beri te ditur klubi anglez.

“Chelsea dhe Real Madrid kane gjetur akordin per transferten e Alvaro Morata ne Stamford Bridge”, theksonte Chelsea, nje informacion qe eshte konfirmuar edhe nga Real.

Sipas radios spanjolle Cadena Ser, shume e lidhur me boten e futbollit, shuma e transfertes eshte 80 milione euro.

Lojtari 24-vjecar do te largohet nga ShBA, ku klubi madrilen eshte ne faze pergatitore, per t’u bashkuar ne Londer me ekipin e ri.

Sipas mediave britanike, Celsi i ka ofruar lojtarit nje kontrate per pese vjet me nje page prej 170.000 euro ne jave.