Angelina Jolie rrezaton në Festivalian Aziatik të Filmit (Foto)

Jemi mësuar ta shikojmë shpesh të veshur me të zeza, por ylli i Hollywood Angelina Jolie ka rrezatuar me një fustan të verdhë gjatë festivalit të filmit aziatik në Culver City të Kalifornisë.

Aktorja me famë botërore mori çmimin ‘Rising Star Award’ për filmin e saj First They Killed My Father.

Nëna e gjashtë fëmijëve dukej mahnitëse me fustanin e saj me mëngë të gjata dhe të ngushtë në bel.

Ajo mbante vendosur një rrip të hollë për të treguar trupin e përsosur.