Angelina Jolie apo Jennifer Aniston: Cila puth më mirë?

Kur flitet për Jolie dhe Aniston, pikë e përbashkët për to është Brad Pitt. Mirëpo, përderisa, Pitt nuk ka rrëfyer asnjëherë se cila prej dy aktoreve puth më mirë, këtë gjë ka vendosur ta bëj Gerard Butler, shkruan Kosova.info.

I ftuar në “Watch What Happens” me Andy Cohen, ai u pyet se cila prej dy aktoreve puth më mirë.

Përgjigja e tij ishte: “Jennifer Aniston”.

Butler ka pas kënaqësinë të puth të dy bukuroshet, pasi që ka luajtur në krah të të dyjave. Me Jennifer Aniston në filmin “Bounty Hunter” të 2010 dhe me Angeline Jolie tek “Tomb Rider: The Cradle of Life”. /Kosova.info/