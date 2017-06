Anëtari i VV-së “zbulon” se kjo parti do t’i ketë 32 deputetë

Anëtari i Lëvizjes Vetëvendosje, Erzen Vraniqi, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje do t’i ketë 32 deputetë në legjislaturën e ardhshme të Kosovës.

Pasi u mendua se Vetëvendosje do të ketë 31 deputetë pas zgjedhjeve të 11 qershorit, Vraniqi “zbulon” se pas numërimit të votave të diasporës do të rritet VV-ja, me ç’rast, sipas tij do t’i shtohet edhe një deputet.

“Mërgata na e dhuroi edhe një deputet. Mirëpo që të 32 deputetët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! do të përfaqësojnë interesat e të gjithë qytetarëve të Kosovës, brenda dhe jashtë vendit”, ka thënë Vraniqi, përmes një postimi në Facebook.

Vetëvendosje doli subjekti i dytë në zgjedhjet e 11 qershorit, pas koalicionit PDK-AAK-NISMA.