Anëtari i KQZ-së nga AAK e konfirmon fitoren në Rahovec

Anëtari i KQZ-së nga radhët e AAK-së, Binak Vishaj, ka konfirmuar fitoren e kandidatit, Smajl Latifit për Rahovecin.

Ai ka thënë se edhe pas numërimit të votave me kusht, fituesi i kësaj komune është Latifi.

Ndërkohë, edhe në Qendrën për Numërimin e Rezultateve (QNR), ka përfunduar numërimi për tri vendvotime për komunën e Rahovecit. Nga kjo, fitues i garës së balotazhit për zgjedhjet lokale del të jetë kandidati nga AAK-ja, Smajl Latifi.

Po ashtu Vishaj e ka uruar të gjithë partinë për fitoren e arritur në Rahovec.

Postimi i Vishajt në Facebook:

Konfirmohet fitorja e Smajl Latifit per Rahovec, edhe me votat me kusht fiton Smajl Latifi, Urime AAK.