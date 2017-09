Anëtarësohet në PDK ish-agjenti dhe ish gazetari serb (Foto)

Ish-agjenti i Agjencisë Kosovare të Intelegjencës, Bojan Bozoviq, pritet nesër edhe zyrtarisht t’i bashkohet Partisë Demokratike të Koosvës.

Në një postim në “Facebook” ai ka shprehur gadishmëri për të ‘kontribuar’ në vendin ku jeton.

“Nesër në ora 10:00 do të nënshkruaj aderimin tim në PDK ne kryeselinë e PDK-së në Prishtinë (Qytet Pejton ) Si ish gazetar e nga nesër si politikan do të vazhdoj kontributin tim për Kosovën e për qytetarët e këtij vendi. Njoftoj ish kolegët gazetarë se nesër ne ora 10:30 do të dalë haptas për mediat, ne selinë të PDK-së”, ka shkruar ai.