Anëtarësimi në Këshillin e Evropës, një rrugë e gjatë për Kosovën

Kosovën ende e presin sfida sa i përket anëtarësimit në Këshill të Evropës (KE).Të drejtat e njeriut respektohen por jo në standardin e vendeve evropiane, të cilat janë anëtare të KE-së.

Kështu vlerësojnë në Institucionin e Avokatit të Popullit dhe Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari thotë për arbresh.info se anëtarësimi i Kosovës në Këshill të Evropës është një sfidë në vete.

“Ne segmentin e të drejtave të njeriut kemi ende sfidë. Sa i përket Këshillit të Evropës, Kosova ende nuk është pjesë e këtij mekanizmi, nuk është pjesë gjithashtu edhe e sistemit të drejtësisë i cili realisht përfshin Gjykatat e Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mirëpo kjo rrjedhë si pasojë e ratifikimit në rend të parë të konventës dhe të qenit anëtarë i Këshillit të Evropës dhe për ne ka qenë hendikep definitivisht, sepse qytetarët e vendi të Kosovës përjashtim prej vendeve të tjera të Ballkanit, kanë qenë në vijën e zezë gjatë gjithë kohës së këtij procesi, sepse nuk ka pas mundësi për me ju qas Gjykatës Evropiane sepse ndoshta është organi më i sofistikuar në marrëdhëniet ndërkombëtare sa i përket të drejtave të njeriut dhe ajo afekton definitivisht të drejtat”, ka thënë ai.

Jashari ka thënë se duhet përkrahje e Kuvendit dhe përfaqësuesve të popullit në mënyrë që të zbatohen rekomandimet që kërkohen për anëtarësim në KE.

“Ne si institucion i Avokatit të Popullit e kemi këtë mandat mirëpo neve gjithashtu na duhet përkrahje më e madhe edhe Kuvendit, përfaqësuesve të popullit. Në vitin e kaluar i kemi kërkuar kryeministrit të vendit me nxjerrë një vendim me krijua një grup ndërministror dhe ajo ka ndodh fatmirësisht dhe po shpresojmë me Qeverinë e re takimet e para me i realizua që të ketë një monitorim të vazhdueshëm sa i përket zbatimit të rekomandimeve sepse jemi institucioni kyç, institucion kushtetues që merremi me këtë punë”, ka thënë Jashari.

Ndërsa Kryetari i KMDLNj-së, Behxhet Shala, ka thënë se Kosova si një vend në tranzicion që përballet me shumë probleme si ekonomike e sociale nuk mund t’i zbatojë të drejtat e njeriut sipas standardeve evropiane.

“Realisht Kosova si një vend në tranzicion me një ekonomi të dobët, me situatë të sigurisë të ndjeshme, me një politikë të paqëndrueshme e ka shumë problem t’i zbatojë të drejtat e njeriut sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, mirëpo për Kosovën vlejnë ato standarde minimale të respektimit të drejtave të njeriut dhe Kosova i plotëson ato standarde por për një shtet i cili nuk mund të sigurojë qetësi për qytetarët e vet, një vend pune, shëndetësi cilësore, arsim cilësor dhe shërbime të tjera, atëherë është problem që të mburret me respektimin e të drejtave të njeriut”, ka thënë ai.

Shala thotë se Kosova ka një legjislacion të mirë për të drejtat e njeriut, por sipas tij është një rrugë e gjatë për anëtarësim.

Ai thotë se Bashkimi Evropian është ai që po shkel të drejtat e qytetarëve të vendit duke i cenuar të drejtën e lëvizjes qytetarëve të Kosovës.

“Kosova nuk ka mundësi t’i përbush ato standarde të cilat po i kërkon BE pasi është vet ajo që e shkel një të drejtë të madhe ndaj qytetarëve të Kosovës, të drejtën e lirisë së hyrjes”, u shpreh ai.

Ai thotë se Kosova nuk dallon nga vendet e rajonit, por që sipas tij, kjo nuk mjafton që të barazohemi me vendet e Bashkimit Evropian.

“Kosova nuk dallon shumë nga vendet e rajonit, në qoftë se merret parasysh parametrat apo standardet për të drejtat e njeriut, Kosova nuk qëndron me keq se Serbia, Mali i Zi, Maqedonia, Shqipëria. Mirëpo këto nuk mjaftojnë që të jemi korrekt apo të jemi të barabartë me shtetet e BE-së të cilat kanë një traditë shumë më të gjatë, kanë një legjislacion të fuqishëm i cili zbatohet, kanë prosperitet ekonomik që Kosova nuk mund ta arrijë ndoshta për 500 vjet”, shtoi Shala.

Edhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O’Connell ka thënë se procesi i anëtarësimit në Këshill të Evropës kërkon shumë reforma, sidomos në fushën e ligjit dhe të drejtave të njeriut.

Sipas tij, kjo nuk është vetëm çështje e votimit nga shtetet anëtare.

“Anëtarësimi në Këshillin e Evropës do të ishte e rëndësishme dhe e dobishme për Kosovën. Por procesi i anëtarësimit është shumë teknik dhe kërkon shumë reforma, sidomos në fushat e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Nuk është vetëm çështje e votimit”, ka thënë O’Connell, shkruan arbresh.info.