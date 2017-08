Andrra fjalë magjepsëse në përvjetorin e martesës me Sinanin (Foto)

Fiks dy vite më parë, për një prej personazheve më jetëgjatë të shoubizit shqiptar ishte një ditë e veçantë.

Këngëtari Sinan Hoxha me 27 Gusht të 2015-tës do kurorëzonte dashurinë me personin e zemrës, Andrra Destanin.

E duket se marrëdhënia e fortë mes çiftit nuk ka ndryshuar aspak nga dita e parë.

Këtë e ka dëshmuar përmes një postimi vetë Andrra e cila i ka uruar partnerit këtë moment.

‘Te dashuroj ne cdo takim, ne cdo fjale, ne cdo buzeqeshje, ne cdo frymemarrje, ne cdo moment qe jetoj me ty’ – ka qenë mbishkrimi i bukuroshes në fotografinë e cila e rikthen në kohë dy vite më parë. /Prive/