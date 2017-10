Ancelotti: Do të pushojë 10 muaj, nuk marrë asnjë skuadër këtë sezon

Carlo Ancelotti konfirmoi se do të pushojë në 10 muajt e ardhshëm, kështu që nuk do të ketë skuadra tjera që do të drejtojë pasi ai u shkarkua nga Bayern Munich javën e kaluar.

Trajneri italian ishte cilësuar si një objektiv i mundshëm për Milanin, Chelsean, Romën apo edhe skuadrën e kombëtares së Italisë pas shkarkimit të tij nga detyra e trajnerit të Bavarezëve.

Megjithatë, Ancelotti e ka mohuar këtë mundësi duke theksuar se ai do të pushoj për këta 10 muaj të mbetur të këtij sezoni.

“Unë do të pushoj në 10 muajt e ardhshëm, kështu që nuk ka skuadra të tjera për këtë sezon”, ka thënë Ancelotti për gazetarët kur arriti në Jeruzalem për një ndeshje bamirësie.

Ai u pyet për arsyet e shkarkimit të tij në Bayern Munich, në mes të raporteve që lojtarët e mëdhenj u kthyen kundër tij.

“Është më mirë të qëndrosh i qetë lidhje me këtë…”, ishte i shkurt italiani.

Këto deklarata të trajneri italian erdhën gjatë aktivitetit “Ndihmo për paqe”, ku po luajnë lojtarë të rinj me prejardhje të krishterë, myslimane dhe hebraike.

“Jam shumë i lumtur që jam këtu. Është një takim që unë absolutisht dëshiroja ta ruaj. Fëmijët janë e ardhmja jonë”, përfundoi ish-trajneri i Milanit.