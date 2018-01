Anastasya, Kim apo Emily? Femrat që ndër vite kanë lënë pa frymë fansat… (Foto)

Tre emrat e ekranit, Kim Kardashian, Anastasya Kvitko dhe Emily Sears ndër vite kanë mahnitur një numër të madh ndjekësish me paraqitjet e tyre skenike.

Të tria posedojnë linja perfekte trupore, ndërsa në media janë cilësuar si konkurrente të njëra –tjetrës sa u përket vitheve të mëdha.

Në llogaritë e tyre në Instagram kanë shumë fansa të cilët me vëmendje analizojnë fotografitë e publikuara me të cilat po provokojnë gjithnjë e më shumë me kalimin e viteve.

Në vazhdim ju sjellim disa prej tyre, me të cilat kanë marrë vëmendjen e të gjithëve në vitin që lamë pas.