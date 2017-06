Ananasi një thesar mirësie dhe ushqyes i çmuar

Nga pamja e jashtme nuk është mes frutave më tërheqëse por sapo heq lëkurën e fortë, gjen një thesar mirësie dhe ushqyes të çmuar. Flasim për ananasin, me tulin e tij të verdhë e të ëmbël. I freskët, të shuan etjen, ka shumë veti shëndetësore dhe ka mjaft përdorime në kuzhinë. Mjaft i mirë kur konsumohet në mënyrë natyrale, por është perfekt edhe si lëng apo i pasur në sallatë. Aleat i mirë për të humbur peshë pasi favorizon ndjesinë e ngopjes me pak kalori, përmban shumë vitamina dhe kripëra minerale, një antiinflamator natyral dhe ndihmon në luftën ndaj celulitit dhe hidratimin. Bromelina Cilësitë e mira të ananasit varen në radhë të parë nga bromelina, enzima e aftë të shpërbëjë proteinat në pjesë më të thjeshta, pra në aminoacide. Për të përthithur bromelinën mund ta gjeni në formën e ekstraktit të ananasit në mjekësinë bimore, në formë të plotësuar. Është mjaft e nevojshme në lehtësimin e tretjes së ushqimeve të pasura me proteina, për shembull mishi, dhe ka efektin diuretik.

Koncentrat vitaminash

Ananasi është i pasur me vitamina dhe kripëra minerale mes të cilave fosfori, kalciumi, magnezi dhe kaliumi. Ka dhe një sasi të mirë vitamine C, pra forcon sistemin imunitar dhe ka një efekt anti­age. Për më tepër ananasi ndihmon në kontrollin e tensionit të gjakut, me efekt të mirë për ata që janë të prekur nga tensioni i lartë. Gjithashtu janë njohur vetitë e tij dhe për ata që vuajnë nga atriti, aftësitë e tij për të reduktuar inflamacionin e nyjave dhe muskujve. Efekti rinues Për të shijuar avantazhet anti age të ananasit duhet përdorur frut i freskët, pasi temperatura e nevojshme për përpunimin e produktit për tu paketuar shkatërron vitaminat dhe bromelinën. Ananasi në kuti trajtohet më pas me sheqer të shtuar, duke shtuar numrin e kalorive. Ananasi ndihmon në prodhimin e kolagjenit dhe ndihmon në ruajtjen e lëkurës së butë dhe kompakte. Përveçse mund të konsumohet si fetë apo sallatë, mund të aplikojmë lëngun në lëkurën e fytyrës dhe ta lëmë të veprojë për 10 minuta para se ta shpëlajmë