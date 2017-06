Analistët sportiv: Të bindur për kualifikimin e Trepçës ’89, në Ligën e Kampionëve

Kampioni i Kosovës, Trepça ’89, do të jetë skuadra e parë kosovare që do të luaj në kualifikimet e Ligës së Kampionëve, gara më e vlefshme në Evropë, por edhe në të gjithë botën.

Minatorët e mësuan kundërshtarin e tyre të hënën në Nyon të Zvicrës, ku do të luajnë ndaj ekipit nga Ishujt Faroe, Vikngur.

Skuadra e trajnerit Zekirja Ramadani, ndeshjen e parë do ta luaj me 27 ose 28 qershor në ishullin Levrik, në stadiumin Supergerdi në Gota, me kapacitet prej 2000 mijë ulëse.

Ndërsa ajo e kthimit luhet në Kosovë, në stadiumin “Adem Jashari, me 4 ose 5 korrik, shkruan Gazeta e Re.

Analisti sportiv Arsim Prepolli, në një prononcim për Gazeta e Re, ka thënë se Trepça ’89, mund ta kaloj xhiron e parë duke e parë se futbolli është i paparashikueshëm.

Sipas Prepollit, mitrovicasit duhet të bëjnë përforcime kualitative nga Evropa e jo vetëm lojtar vendor, në mënyrë që të kemi sukses.

“Futbolli është i paparashikueshëm, gjithçka mundet me ndodh kështu që pse mos të kalojë edhe Trepça ‘89 xhiron e parë, por unë mendoj që duhet përforcime nga Evropa kualitative që të kemi suksese, e jo vetëm lojtar vendor, edhe pse përvoja është në anën e kundërshtarit, po prapë besoj qe do paraqitemi në mënyrë sa me cilësore”, është shprehur Arsim Prepolli për gazetë.

Prepolli ka kritikuar trajnerët e Trepça ’89 dhe Prishtinës, ku sipas tij po dorëzohen para lojës e nuk po janë optimist.

“Por, një gjë që nuk më pëlqen së deklaratat e trajnerëve duhet të jenë ma optimiste, mos të dorëzohemi para lojës dhe besoj në suksese të ekipet tona si Prishtina po ashtu edhe Trepça ‘89”, ka përfunduar Prepolli.

Ndërsa ish-futbollisti i përfaqësueses së Kosovës dhe analisti sportiv Muhamet Dragusha, nuk ka dyshime për kalimin e kësaj faze për Trepçën ’89.

Dragusha ka thënë për Gazeten e Re, se kampionët e Kosovës, kanë pasur një sezon fantastik të organizuar mirë në të gjitha aspektet, gjë që do i ndihmoj mitrovicasve për ta kaluar këtë fazë.

“Duke e parë organizimin e mirë të Trepçës ’89 gjatë gjithë kampionatit që ka qenë një organizimin perfekt brenda klubit, pastaj tek lojtarët harmonia, financat të gjitha kanë qenë në nivel u pajisën me titullin e kampionit në Kosovë, tani me përforcimet e bëra Trepça ’89, shpresoj edhe e kam mendimin duke e analizuar edhe lojën e cilësinë e kundërshtarit besoj që Trepça ’89, pa asnjë problem do ta kalojë fazën e parë kundër ekipit Vikingur të ishujve Faroe. Duke e parë cilësinë në ekip duke i parë lojtarët individual ç’fare i ka Trepça ’89 edhe kësaj i bashkëngjitet edhe loja grupore të cilën e bëjnë. Besoj që Trepça ’89 vetëm nëse nuk ndodh ndonjë befasi e madhe që në futboll gjithçka është e mundshme, përndryshe po t’i shikojmë kështu me cilësi Trepça ’89, duhet t’i fitoj të dy ndeshjet.” ka thënë Dragusha.

Kur jemi tek skuadra e cila do të përballen ‘Minatorët” nga Ishujt Faroe, Vikingur, është themeluar me 4 shkurt të vitit 2008-të.

Ngjyrat tradicionale të klubit janë e kaltra dhe e zeza. Përpos titullit të kampionit, Vikingur ka fituar pesë herë Kupën e shtetit dhe katër herë Superkupen.

Trepça ’89, sot është kthyer në Kosovë, nga përgatitjet që i kanë bërë në Maribor të Sllovenisë.

Gjatë qëndrimit për stërvitje në Maribor, kampionët e Kosovës, kanë realizuar tri miqësore me Nk Osijek, që kanë pësuar humbje 1-0.

Ndërsa me Astran kanë fituar me rezultat 4-2. Takimin e fundit e kanë zhvilluar dje me NK Omlipija që ka përfunduar 1-1.