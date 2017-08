Analistët serbë: Ideja e ndarjes e rrezikshme për rajonin

Ndryshimi i kufijve në Ballkan, të cilën e lansoi Ivica Daçiq, do të prodhonte një kaos rajonal, thonë analistët.

Ndarja për të cilën e ka folur shefi i diplomacisë serbe Ivica Daçiq, është një shans i vogël që me një kompromis të arrihet te zgjidhja, vlerësojnë analistë serbë për të përditshmen Kuriri, transmetuar nga kosova.info.

Pas rikthimit të desë së vjetër nga Daçiqi, të cilën, siç theksojnë, nuk është asgjë tjetër veçse ndarje e Kosovës, mund të dëgjohen edhe paralajmërime se një ndryshim i tillë i kufijve në Ballkan do të prodhonte “kaos rajonal”.

Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike Dusan Janjiç thotë se këto ide janë të rrezikshme dhe të papërgjegjshme dhe se ato vijnë në një kohë shumë të gabuar. Janjiq thekson se propozimi i zëvendës Kryeministrit është në të vërtetë “njohja e Kosovës në kufijtë e rinj”.

“Thelbi i propozimit të tij është “le të mos jetojmë vetëm me shqiptarët”, por Daçiç hyri në mënyrë të rrezikshme në zonën e interesit të NATO-s. Unë nuk shoh se si do të pajtohen shqiptarët dhe NATO-ja që veriu, i cili tashmë është i integruar në Kosovë, do të shkëmbehet me Preshevën, e cila tashmë është e integruar në Serbi. Daçiç e mori idenë nga Ćosiq dhe para dialogut të brendshëm krijoi një temë të statusit. Këtë herë ai e minon seriozisht politikën e Vuçiqit që na është bërë e ditur. Tani të gjithë mund të kenë dialog me Daçiqin, jo me Vuçiqin. Kjo perceptohet si një kaos rajonal dhe nuk mund të dalë mirë – paralajmëron Janjiç”.

Redaktori i Mendimit të ri Politik Serb, Gjorgje Vukadinoviç, pranon se ideja e Daçiqit duket si një kompromis, por beson se shqiptarët nuk kanë arsye për ta pranuar atë.

“Pse Prishtina tani do të jepte diçka kur Daçiq dhe Vuçiq tashmë i dhanë asaj veriun e Kosovës, dhe kështu vetvetes I hoqën kartën kryesore për kompromis të mundshëm. Unë nuk e kuptoj si vijëzimi dallon nga ndarja madje edhe më pak e kam të qartë pas shpjegimit shtesë të Daçiq. Nuk tingëllon aq keq, por pyetja e madhe është sa është reale. Falë politikës së kësaj qeverie, shanset janë edhe më pak, sepse kjo qeveri e lëshoi veriun e Prishtinës – thotë Vukadinoviç për Kuririn.

Analisti Tim Esh për Blumberg e ka ndërlidhur tekstin e Daçiqit për “idenë e kompromisit të drejtës historike dhe etnike” me synimin e Serbisë të anëtarsohet në BE.

“Në pyetje është zhvillimi I theksuar, duke marrë parasysh se nga cila anë vjen. Daçiqi do të thotë se fjala ësjhtë për realpolitikë, pranimi I realitetit, por edhe cmimi për anëtarsim në BE, tha Esh. Por nga Brukseli ende nuk ka reagime në propozimin që Daçiq, sic paralajmëroi, do ta shtrojë në tavolinë në dialogun e brendshëm që e ka inicuar presidenti Vucic. Shkurt Daçiqi propozim vijëzimin në atë që është serbe dhe atë që është shqiptare, krahas krijimit të modelit për trashëgëmin ortodokse serbe sipas modelit të Atos, formimin e AKS në jug dhe marrejn e mbështetjes financiare për pronën e uzurpuar serbe. /KI/