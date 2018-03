Analistët serbë: Çka na sjellë mbështetja ruse mbi çështjen e Kosovës

“Rusia na forcon në aspektin diplomatik, por nuk e ka çelësin e zgjidhjes së çështjes së Kosovës pa inkuadrimin e ShBA-ve”, vlerësojnë analistët serbë.

Dejan Miletiq, kryetar i Qendrës për Studimin e Globalizmit, vlerëson se pas ngjarjes së ndodhur në Mitrovicë, arrestimi i Marko Gjuriqit, kërkimi i ndihmës nga Rusia dhe paralajmërimi për “ndihmë” rreth çështjes së Kosovës, paraqet “thikë me dy teha”.

Në njërën anë, kjo është e rëndësishme, sepse mund të forcojë pozicionin serb në tavolinën e bisedimeve, ndërsa në anën tujetër, që është edhe e rrezikshme, sepse mund të klkasifikohemi si aleat të Rusisë, që rrjedhimisht do të mund të gjendemi përballë 22 apo më shumë vendeve, nën udhëheqjne e ShBA-ve, Britanisë së Madhe dhe të BE-së”, deklaroi Miletiq.

Ai, ndër të tjera, theksoi se kjo nuk është pozitë e dëshirueshme për Serbinë, sepse “Rusia nuk është vendi që zgjidhë problemin e Kosovës, sepse nuk ka instrumente që ta ndihmojë Serbinë”.

“Rusia mund të na forcojë në aspektin diplomatik, si fuqi në fushën ushtarake, por që të ketë instrumente kontrolluese të situatës që të ushtrojë presion ndaj përfaqësuesve shqiptarë të Kosoivës, që ata të jenë në gjendje të bëjnë kompromis, ky nuk është realitet politik”, theksoi Miletiq, transmeton RTK.

Njëkohësisht, Miletiq mendon se Serbia nuk mund që ta largojë inkuadrimin e ShBA-ve në dialogun në mes të Prishtoinës e Beogradit, sepse ShBA ka ndikim vendimtar tek udhëheqësit e Kosovës.

“Mendoj se Serbia duhet të dialogojë me shqiptarët e Kosovës, me SHBA-të dhe me Gjermaninë, por sipas këshillave të Rusisë, deri ku ajo mund të ndihmojë”, theksoi Miletiq.

Ndërsa ish-ambasadori serb në Bjellorusi, Sreqko Gjukiq, vlerëson se rezoluta 1244 duhet shfrytëzuar si bazë mbi të cilin duhet vazhduar dialogu.

“Mendoj se rezoluta 1244 mund të jetë temel i fortë mbi të cilin mund të vazhdohet dialogu me Kosovën”, potencoi Gjukiq.

Tutje, ish-ambasadori Gjukiq mendon se “vështirë të mendohet se çfarë risie do të mund të ndodhë pas bisedimeve mes Vuçiqit e Putinit, kur ende nuk dihet se çfarë kanë biseduar ata dhe cila ishte këshilla konkrete e Putinit pë veprimet e mëtejme”.

“Pikërisht, mungesa e detajeve të bisedimeve në mes të dy presidentëve, lë hapësirë për spekulime, sikurse ajo e Associated Press, që Rusia po ndërhyn në procesin e paqes në Kosovë, duke penguar kështu Perëndimin”.

Kurse Dushan Prorokoviq, profesor në Fakultetin e Diplomacisë dhe Sigurisë, deklaroi se “nuk ka mënyrë që të përjashtohet Rusia nga procesi i bisedimeve në mes të Prishtinës e Beogradit, përderisa Beogradi nuk pranon që Kosova të bëhet anëtare e OKB-së”.

Sipas tij, Perëndimi do të dëshironte që Rusia të përjashtohej nga provcesi I bisedimeve.

“Kur Perëndimi përmendin paqen, zgjidhjen paqësore, ata me këtë nënkuptojnë anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe integrimin e gjithë Ballkanit në NATO. Kjo për ta do të thotë zgjidhje paqësore, sepse është në interesin e tyre strategjik”, deklaroi Prorokoviq.