Analistët: Qeveria të ketë prioritete që prekin jetën e qytetarëve

Demarkacioni me Malin e Zi, transformimi i FSK-së dhe Asociacioni i Komunave me shumicë serbe, është raportuar se do të jenë prioritete të qeverisë dhe Kuvendit të ri.

Në Qeveri nuk kanë dashur të flasin për prioritetet e Qeverisë, por, njohësit e zhvillimeve politike thonë se përtej këtyre temave, Qeveria dhe Kuvendi duhet të merren me çështja që prekin jetën e qytetarëve dhe funksionimin normal të institucioneve.

Përtej temave që konsiderohen si të mëdha, sikur që janë: demarkacioni me Malin e Zi, Asociacioni i Komunave me shumicë serbe, e transformimi i FSK-së në Forca të Armatosura, njohësit e zhvillimeve politike, thonë se Qeveria duhet të ketë prioritete të tjera që prekin jetën e qytetarëve.

Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se është shumë me rëndësi që përtej atyre që konsiderohen ‘tema të mëdha’, të shihen edhe disa çështje të tjera të cilat në dukje janë të vogla, por që mund të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve.

“Është me rëndësi ta kemi ligjin për qeverinë e Kosoës ku do të përkufizohej numri i qeverisë, detyrat e qeverisë në ikje. Ka edhe ligje të tjera që janë të rëndësishme, por kjo do të varej nga qeveria e re”, tha Krasniqi për Radio Kosovën.

Ndërsa analisti, Blerim Burjani thotë se me prioritet duhet të trajtohen edhe çështjet që do të kontribuonin që mos të ketë bllokada për formimin e institucioneve sikur që ishte bllokada e këtij viti dhe ajo e vitit 2014.

“Është shumë e e nevojshme që të ndryshohet Kushtetuta dhe të ndryshohet ligji zgjedhor. Të bëhet një reformim i plotë i sistemit zgjedhor të vendit. Prandaj, këto janë dy situata të cilat ky kuvend do të ishte mirë t’i merr parasysh, edhe pse në këtë sistem është shumë vështirë të pajtohen deputetët për të ndodhur ky ndryshim i sistemit zgjedhor”, tha Burjani për Radio Kosovën.

Përveç tjerash, Albert Krasniqi i KDI-së thekson se edhe Kuvendi duhet t’i ketë prioritet që do të ndikonin në qeverisje më efektive.

“Çfarë do duhej që Kuvendi ta ketë më shumë parasysh dhe të dedikojë një pjesë më të madhe të energjisë së saj, është në fuqizimin e rolit të vetë mbikëqyrës ndaj ekzekutiit dhe kur ka një mbikëqyrje më të madhe, atëherë mund të ketë edhe një qeveri më efektive”, tha Krasniqi.

Në agjendën legjislative që Qeveria miratoi të hënën parashihen 38 projektligje. Nga Zyra e Kryeministrit nuk kanë dashur të flasin se çka ka prioritet kjo agjendë, megjithatë merret vesh se pjesë e kësaj agjende është edhe Projektligji për shndërrimin e FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës.

Po ashtu, një prej projektligjeve që do të trajtohet së shpejti është edhe Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për liritë fetare, i cili ishte kundërshtuar në Kuvend në formën e mëparshme.