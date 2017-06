Analistët: Nëse Bashkësia Ndërkombëtare e kërkon, LDK hyn së bashku me PAN-in (Video)

Njohës të çështjeve politike thonë se nëse Bashkësia Ndërkombëtare vlerëson se për vendin dhe momentumin e tanishëm është e rëndësishme që të formohet një qeveri sa më shumë numra, atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme së bashku me koalicionin PAN.

Sipas analistit Fadil Maloku, LDK mund të jetë pjesë e një qeverie me PAN, por sipas tij asgjë nuk do të ndryshojë sa i përket qeverisjes së vendit, pasi që, siç tha ai, edhe në qeverinë e kaluar kemi pasur një koalicion me shumë numra, por me shumë pak efikasitet

Se një qeveri e tillë ëshë e mundshme e tha edhe njohësi tjetër i çështjeve politike, Dardan Islami.

Madje ai deklaroi se LDK është bashkë me PAN-in, por sipas tij këto deklarimet e zyrtarëve të LDK-së po bëhen me qëllim të ngritjes së pazarit për marrjen e posteve

Ndryshe, sot Komisioni Qendror Zgjedhor ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 11 qershorit. Dhe shumë shpejt Presidenti Thaçi pritet t’i jep mandatarin e parë për formimin e qeverisë së ardhshme të vendit. /Tribuna/