Analistët: Jo korrekte thirrjet e partive për anime në zgjedhjet në Gjermani

Teksa fushata elektorale për zgjedhjet lokale ka filluar në Kosovë, disa nga subjektet politike kanë drejtuar orbitat në zgjedhjet nacionale në Gjermani duke u dhënë preferncat mërgimtarëve tanë se kë ta votojnë.

LDK dhe AKR kanë bërë thirrje për të mbështetur Unionin Kristian Demokratik derisa LVV ka bërë thirrje për të mbështetur social demokratët.

Por analistë vendor thonë se këto thirrje nuk janë të drejta.

Analisti politik Ramush Tahiri i quajti jo korrekte politikisht thirrjet për anime.

“Nuk është e drejtë dhe nuk është korrekte politikisht. Nuk duhet shtrirë ndikimi politik e tjetër nga Kosova në vendet e tjera. Duhet ndihmuar integrimin e qytetarëve tanë në ato vende si dhe duhet ndihmuar mbajtjen e lidhjeve me atdheun”, tha Tahiri për Kosova.info.

Ndërkaq Blerim Burjani analist politik, i quan këto thirrje si çështje të tepruara e më së paku në interes të diçkaje të dobishme.

“Bashkëatdhetarët tanë janë të lirë dhe është në vullnetin e tyre se për kë votojnë. Pra s’ka nevojë fare për çfarëdo orientimi prej vendeve tjera, pra vota është vullnet i lirë. Çfarëdo ndërhyrje perbënë shkelje të vullnetit të tyre të lirë. Nuk mendoj se duhet të nderhyhet në vullnetin e lirë të askujt, këtë e parashohin edhe konventat ndërkombëtare dhe të gjitha ligjet zgjedhore të shteteve evropiane”, tha Burjani për Kosova.info.

Përfaqësuesja e LDK-së në Gjermani, Donika Gërvalla, në një postim në profilin e saj në facebook i ka reaguar Vetëvendosjes për thirrjen e tyre për mos ta votuar Angela Merkelin në Gjermani.

”VV të gjitha sfidat në Kosovë i paska kry e tash po na tregon se kë duhet të votojnë shqiptarët në Gjermani. Të dashur shqiptarë me të drejtë vote në Gjermani. Votoni kë t’jau marrë mendja, por kujdes, mos votoni partnerin e VV-së në Gjermani, partinë e majtë “Die Linke”. Janë miqtë e vetëm të Putinit dhe të Vuçiqit në Gjermani, kundërshtarët më të mëdhenj të angazhimit për Kosovën në këtë vend demokratik dhe të përparuar”, shkruan ajo.

Por edhe kjo bënë thirrje që të votohen partitë tradicionale, ato që përkrahën ndërhyrjen e NATO-s për çlirimin e Kosovës dhe jo siç tha “partnerët e VV, të cilët në vitin 1999, në kohën kur bota e civilizuar kërkonte zgjidhje për Kosovën dhe qytetarët e saj, shkonin dhe takoheshin me xhelatin Millosheviq dhe përcillnin mesazhet e tij në parlamentin gjerman”.

“Në fakt, edhe ky koment i imi është krejt i panevojshëm, sepse ju të gjithë këtu keni qenë dhe i keni ndjekur zhvillimet e atëhershme dhe ato të tanishmet, por ja që thirrja publike e VV ngacmon dhe të detyron mos ta përmbash veten dhe të shprehesh doemos”, shkruan ajo.

Gazetari i radios Deutsche Welle, Bahri Cani, ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje për përzierje në fushatën zgjedhore në Gjermani.

“Mos u përzini në punët e huaja”, është mesazhi që përcjell gazetari nga Berlini.

“Nuk ka më keq se kur dikush nuk e di vendin e vet! Njëri doli njëherë dhe publikisht i lutej Zotit që në ShBA të mos fitojë Donald Trumpi. Një politikan lokal (të cilit nuk ia di as emrin) merret me parulla idiotike antisemitiste. Ndërsa partia ‘më e madhe në Kosovë’ del tani dhe vetëm dy ditë para zgjedhjeve i bën publikisht thirrje bashkëkombasve të vet, se si duhet të votojnë në Gjermani”, ka shkruar Cani në llogarinë e tij në Facebook.

Sipas tij, krejt normale është që partitë simotra të ndihmohen mes vete dhe kjo thirrje e Vetëvendosjes me siguri që do t’i sjellë një grusht vota socialdemokratëve (SPD) në Gjermani, por dëmi që mund t’i sjellë Kosovës dhe vet Vetëvendosjes, është shumë më i madh.

Sipas Canit, SPD nuk ka kurfarë shansesh për fitore.

“Vetëvendosja dhe Erdogani janë pra të vetmit që deri tani u kanë sugjeruar bashkëkombasve të vet me të drejtë vote në Gjermani – për kë të votojnë apo kujt nuk duhet t’ua japin votën. Në Gjermani kjo nuk pritet mirë. Këtë do ta regjistrojnë edhe bashkëpunëtorët e kancelares së tanishme dhe të ardhshme të Gjermanisë. Kjo mund t’i kthehet si bumerang Kosovës dhe shqiptarëve”, ka shkruar Cani, i cili sugjeron partitë politike në Kosovë të merren me problemet në vendin e tyre. /KI/