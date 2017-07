Analistët: Ikanakët në role ndërmjetësuese për përfitime politike

Detyrë e një anëtari të partisë është të mbrojë interesat partiake dhe jo atyre që e kanë braktisur. Kështu konsiderojnë analistë politik lidhur me përplasjet e fundit dhe kritikat ndërmjet zyrtarëve të LDK dhe atyre që kanë braktisur këtë subjekt.

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ditë më parë i ka quajtur matrapazë njerëzit që flasin në emër të LDK dhe që kanë braktisur këtë subjekt e që paraqiten si ndërmjetës në tentativat për sigurimin e votave për krijimin e qeverisë, transmeton Kosova Info.

Polemika nga distanca ka vazhduar me kritikat e ish anëtarëve të LDK Astrit Haracija e Dardan Gashit ndaj kreut të LDK-së, e që morën qindra komente negative në rrjetet sociale.

Analisti politik Blerim Burjani thotë se ata që lëshuan LDK-në për çfarëdo arsye apo nuk u pajtuan me politikën e saj nuk kanë të drejtë as morale dhe as politike që të flasin në emer të këtij subjekti.

“Paraqitja në role të ndryshme të disa njerëzve që lëshuan LDK për motive tjera dhe interesa që ata i dinë nuk paraqesin ndonjë validitet serioz. Mbeshtetja e partive tjera apo ndërmjetesimi kuptohen si interesa të ngushta të tyre pra për qëllime personale dhe te karrieres se tyre”, thotë Burjani.

Tentativa për tu thirrë në “Rugovizëm”, dhe për tu shërbyer të tjerëve sipas tij, nuk janë ndihmë dhe as mbështje e këtij subjekti politik.

“Ky subjekt politik gjithashtu ka nevojë të reformohet dhe të ndryshohet klima e brendshme politike e saj, deri më tash ka disa përpjekje për ndryshime megjithatë ende duhet energji e re në këtë subjekt. Ata qe ikin nga ky subjekt dhe disa që ende janë brenda saj, flasin nëpër media edhe pa ndonjë vendim të këtij subjekti, persona të tillë i kanë bërë dëme unitetit të këtij subjekti politik”, tha Burjani.

Por njohës të zhvillimeve në vend thonë se Lidhja Demokratike e Kosovës është në krizë të thellë prej kohësh.

Në një deklaratë për Kosova Info, Albinot Maloku, konsideron se kreu i saj dhe kryesia aktuale e kanë katandisur këtë subjekt politik dhe si pasojë e tyre LDK tani ka probleme.

“LDK ishte parti-lëvizje gjithëshqiptare e Kosovës, mirëpo sot është vetëm nje subjekt politik pa identitet e filozofi dalluese. Pas një reforme të thellë të hapur e demokratike kjo parti mund të identifikoj edhe elektoratin e vet, edhe anëtarët e vet, edhe atë se kush është kush brenda e në LDK. Ndryshe, do të vazhdojmë të kemi thirrje e prezantime në emër të LDK-së e ish-kreytarit te saj dhe çdo gjë të shkojë në s’perputhje me parimet, filozofinë e orientimin e kësaj strukture politike në Kosovë. LDK-ja aktuale dhe ish-kreu i saj, i ndjeri Ibrahim Rugova të perbashket i kanë vetem këto tre shkronja ‘LDK’”, thotë Maloku.

Së fundmi Bajram Gecaj zëvendësministër në largim në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në profilin e tij në facebook ka ironizuar me kritikat e ish figurave kryesore të LDK-së të cilët kanë mbetur jashtë garës për deputet.

Ai ka thënë që në mbledhjen e ardhshme të LDK-së do të propozohet tu jepeme “qera”partinë këtyre individëve që ta rregullojnë sipas qejfit të tyre.

“Për shkak të interesit të jashtëzakonshëm të “outsider-ëve” si dhe brengosjes së tyre “thellësisht të sinqertë” me zhvillimet brendapërbrenda LDK-së, ndoshta nuk do të ishte keq që, në mbledhjen e radhës, Këshilli i Përgjithshëm të konsideronte mundësinë t’ua japë partinë me “qira”, e që këta “dashamirës” të partisë ta “rregullojnë” atë sipas dizajneve e tekeve të tyre! Brengosëse dhe jo-korrekte megjithatë do te ishte fakti se këta “outsider-ë” nuk do ta bënin të njëjtën me partitë e tjera, e sigurisht që do te shkaktonte ndër to xhelozi, por edhe humbje “paanësie” të këtyre “shpëtimtarëve”. /KI/