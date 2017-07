Analistët: Ftesat për partitë duhet t’i bëjë Kadri Veseli

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, në një konferencë për media, gjatë të së hënës ka thënë se i ka dërguar letër Lëvizjes Vetëvendosje (VV) dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që të organizojnë një takim për të biseduar në lidhje me formimin e Qeverisë së ardhshme të Kosovës.

Ndonëse ftesa për takim është refuzuar shpejtë nga LDK dhe nga VV, në një intervistë për RTV Dukagjini, Haradinaj deklaroi se në javën e fundit të korrikut do të formohet Qeveria e re e Kosovës, porse shpreson që sot, pra të martën, të takojë krerët e VV-së dhe të LDK-së.

Analisti Ramush Tahiri, në një prononcim për Telegrafin ka thënë se deklarata e Haradinajt – ftesa e tij për dy subjektet e sipërpërmendura politike – është një propagandë mediatike. Ai tha se oferta për takime ndaj partive politike duhet të bëhet në mënyrë zyrtarë – pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Tahiri gjithashtu shtoi se duhet që bartësi i listës së koalicionit fitues PAN, Kadri Veseli, ta paraqes para presidentit Hashim Thaçi të nominuarin për kryeministër.

“Në këtë rast duhet që Veseli të bëjë ftesën e jo kandidati për kryeministër, Ramush Haradinaj, sepse, ky i fundit akoma nuk është nominuar nga presidenti. Haradinaj pra është kandidat për kryeministër në një koalicionin parazgjedhor, e jo edhe pas certifikimit”, tha Tahiri.

Në anën tjetër, analisti Belul Beqaj për Telegrafin tha se ftesa e Hardinajt do të has në vesh të shurdhër.

“Nëse i ka numrat Haradinaj, kjo do të vërtetohet . Por, nëse nuk i ka, e delegjitimon vetën para publikut. Ndaj, ftesa mund të kuptohet si interesim për zgjerimin e Qeverisë, ndonëse kjo është pak e mundur nëse i kemi parasysh deklarimet publike të LDK-së e VV-së”, ka thënë ndër të tjera Beqaj, sipas të cilit ka gjasa të bllokohet formimi i Qeverisë së ardhshme të Kosovës përderisa, sipas tij, “momentalisht nuk ka asnjë zgjidhje racionale politike”.

Edhe analisti Ilir Ibrahimi ka thënë se Haradinaj duhet ta dëshmoj veten në Parlament.

“Votat për Qeveri sigurohen përmes një negocimi konstruktiv dhe transparent”, ka thënë ai për Telegrafin, duke shtuar se ftesa e së hënës është pjesë e një zhvillimi normal. “Në shumë demokraci parlamentare ndodh shpesh që fituesi nuk arrin ta sigurojë shumicën e thjeshtë për të votuar Qeverinë dhe kjo arrihet përmes votave të partive tjera”.

Ndryshe, kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, i ka kthyer përgjigje Haradinajt duke thënë se nuk do t’i përgjigjet ftesës pasi subjekti i tij nuk do të hyjë në asnjë koalicion me PDK-në. Në lidhje me këtë ka reaguar edhe deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Shqipe Pantina, e cila ftesë e ka quajtur joparimore dhe jo të ndershme. Ndërsa, kreu i VV-së, Visar Ymeri, ka thënë se me Hardinajn do të takohet veç kur ai (Haradinaj) “del nga koalicioni PAN”.