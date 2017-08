Amerika, Koresë së Veriut: S’jemi armiq, hajde bisedojmë

Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson, në komentet e pazakonta të bëra të martën gjatë një konference shtypi, iu drejtua krerëve të Koresë së Veriut me fjalët “ne nuk jemi armiku juaj” dhe bëri thirrje për dialog në klimën e tensioneve që po rriten me shpejtësi.

Tillerson tha se kërcënimi i Koresë së Veriut “është materializuar pikërisht ashtu siç ne e prisnim të ndodhte” dhe shtoi se administrata amerikane është përgjigjur me “presion paqësor”, ndonëse alternativat janë të kufizuara.

“Ne menduam se gjëja më e përshtatshme që duhej të bënim ishte presioni paqësor ndaj regjimit të Koresë së Veriut, në mënyrë që gradualisht ata të tregoheshin të gatshëm për t’u ulur dhe biseduar me ne dhe me të tjerët”, por me nënkuptimin se “nuk do të ketë një të ardhme” në të cilën Koreja e Veriut do të zotëronte armë bërthamore, tha Tillerson, raporton VoA.

Ai tha se nuk ua hedh fajin kinezëve për gjendjen në Korenë e Veriut, por se ShBA do të kërkonin ndihmën kineze në arritjen e një dialogu me Korenë e Veriut.

“Ne jemi në një farë pike kthese” në marrëdhëniet me Kinën, tha Tillerson, duke shtuar se “ne e kuptojmë që kushtet kanë ndryshuar”.

Të hënën, në fillim të një takimi të kabinetit, Presidenti Donald Trump shprehu siguri se kërcënimit të Koresë së Veriut do t’i gjendet zgjidhja, por nuk dha hollësi.