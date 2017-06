Amerika dhe BE-ja le ta marrë Serbinë, por jo në dëm të Kosovës

Shkruan: Istref PLAKOLLI

Përderisa, Kosovën e udhëheqin individë të shantazhuar, BE-ja dhe NATO do të bëjnë çfarëdo që ju teket me neve dhe me fatin tonë. Prandaj, populli vetë duhet t’i flakë këta faqezinj. E si? Me votë, po si? Nëse, Amerika dhe Bashkimi Evropian e dëshirojnë marrjen e Serbisë, le ta marrin. Por, jo në dëm të Kosovës. Nëse, na ndihmuan në çlirimin tonë, ne u jemi mirënjohës përgjithmonë. E nëse, na pengojnë në zhvillim dhe prosperitet, duke na detyruar koncesione fatale për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit tonë, si: demarkacion, bashkësi komunash e pengesa që pamundësojnë formimin e ushtrisë tonë dhe kushtetuta të imponuara dhe jo efektive e jo funksionale, atëherë Republika e Kosovës është dhe mbetet peng e politikës së dobët vendore dhe e politikës inferiore ndërkombëtare. Kjo politikë i ngjanë metodave imperialiste, që nuk njohin popuj, por njohin vetëm robërimin e tyre. Pra, ne do të themi: Rroftë Amerika dhe BE-ja, e do të u jemi mirënjohës për çdo gjë që kanë bërë për neve, vetëm se shqiptarët e Kosovës janë populli më i izoluar në botë. Nëse, miqtë tanë nuk e dinë këtë të vërtetë, duhet që ta dëgjojnë fuqishëm edhe njëherë, e edhe shumë herë të tjera, në mënyrë që Kosova mos të regresohet për t’u progresuar Serbia.