Ambasadorja turke: Tentim-puçi, tradhtia më e madhe ndaj Turqisë

Ambasadorja e Turqisë në Kosovë, Kıvılcım Kiliç, në përvjetorin e parë të përpjekjes së puçit për grusht shtet në Turqi, e ka vlerësuar këtë puç si tradhtinë më të madhe në historinë moderne të Turqisë.

“Ka qenë një tentim puçi nga pjesëtarët e Fethullah Gülenit. Ka qenë sulm terrorist më i vësghtiri9s në histori të Turqisë. Është vështirë të përkufizohet atë ditë. Në historinë moderne të Turqisë, nuk kemi parë asnjëherë sulm të tillë”, tha ambasadorja Kiliç sot në intervistë për emisionin IMAZH të Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Sipas saj në këtë ditë ranë shumë dëshmorë. “Kjo ditë është fitore e Demokracisë së Turqisë, ne e kemi shpallur si Ditë të Demokracisë turke. Ne në këtë ditë do të kemi edhe aktivitete në Kosovë për miqtë tanë kosovarë”, tha ajo.

Diplomatja turke, ka kujtuar ngjarjen e 15 korrikut, në atë ditë Kiliç, ishte në Turqi në një vizitë familjare.

“Gjithë njerëzit qofshin në pozitë e opozitë, organet mediale, policët që nuk ishin pjesë e kësaj organizate dhe me vendosmëri ata kanë dalë dhe e kanë mbrojtur demokracinë”, tha ajo.

Kiliç bëri me dije se për 40 vite njerëzit që janë me Organizatën Feto, që Turqia e ka shpallur si terroriste. “Fethullah Güleni ka vepruar në mënyrë shumë të fshehur, janë të infiltruar në institucioneve. Kanë marr e kopjuar provimet për institucione. Ne kemi marrë masa. Pikërisht për masat që janë ndërmarrë për të spastruar, kanë tentuar puçin. Ata e kanë kuptuar se kanë shansin e fundit”, tha ai.

Diplomatja turke, vlerësoi se lufta e Turqisë, ndaj Fetos, ka vazhduar. ‘Turqia si çdo shtet tjetër do të luftojë ndaj kësaj organizate. Menjëherë pas 15 korrikut, është shpallur gjendje e jashtëzakonshme, që të luftohet shpejt ndaj kësaj organizate. Kjo praktikë është për të luftuar organizatë është mjet ligjor,q ë zbatohet në raste të caktuara. Ne gjatë e kësaj periudhe kë mi nxjerrë edhe katet ligjore, të cilat janë pranuar edhe nga Këshilli i Evropës. Ne me të gjitha organet ku jemi anëtar i informojmë këto organe”, tha Kiliç. Sipas saj Turqia, ka mbyllur 300 organe shtetërore, por më ato pastaj janë hapur. “Turqia është shtet i së drejtës dhe i demokracisë’, tha ajo.

Ajo ka folur se Turqia, po lufton dhe organizatën e tjera terroriste, si PPK, DAESH, DHPKGH.

Ambasadorja e Turqisë në Kosovë, Kıvılcım Kiliç, ka folur edhe për procesin e ekstradimin e Fethullah Gülenit i cili jeton në ShBA.

Ajo ka folur edhe për shkollat dhe institucionet e Fethullah Gülenit që veprojnë në vendet e Ballkanit. “Ata zakonisht shkojnë në vendet ku bëhet fjalë për vende të ndryshme që janë tranzicion. Këto nuk duhet të konsiderohen si institucione edukative e arsimore. Aty indoktrinohen fëmijët. Kjo është organizatë shumë rrezikshme e tinëzake. Kjo organizatë i ka keqpërdorur fëmijët”, tha ajo.

Kiliçi bëri me dije se miqve tregojnë për rrezikun nga organizata Feto. “Si ka arritur kjo organizatë në 170 vende të botës të veprojë. Si janë njerëzit lojal ndaj Fethullah Gülenit. Ne që 1 vit jemi në kontakt me institucionet e Kosovës. Nuk duhet të lejohet këtyre organizatave që të veprojnë. Kjo është organizatë e rrezikshme. Ne me masat që i kemi marrë e kemi thyer. Ata kanë filluar që të bëjnë përpjekje që të rimëkëmben’, tha ajo.

Ambasadorja e Turqisë në Kosovë, Kıvılcım Kiliç, deklaroi se u takon organeve të Kosovës të bëjnë punët e tyre. “Ngjarjet e 15 korrikun nuk janë shaka. Ne jemi ndër vendet e para që e kemi njohur Pavarësinë e Kosovës. Ne kemi bindjen që miqtë tanë kosovar të marrin hapa. Kosova është shtet i pavarur. Mos të harrohet se Turqia është mike e vjetër e Kosovës dhe kjo bazohet në të kaluarën. Turqia është mike e Kosovës dhe jo Fethullah Güleni”, tha ajo.