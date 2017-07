Ambasadori slloven: Kosova t`i përmbushë kriteret për liberalizim

Ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj priti sot në takim lamtumirës Ambasadorin në largim të Sllovenisë në Kosovë, Miljan Majhem.

Gjatë takimit u bisedua për progresin që Kosova e ka bërë në procesin integrues në BE, që nga koha kur Ambasadori ka ardhur me mision në Kosovë, siq është MSA dhe çasja e Kosovës në programet e BE-së, por poashtu edhe në përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave.

Me këtë rast, Ministrja Ahmetaj ka falënderuar Ambasadorin Majhen për kontributin e tij përsonal dhe të Sllovenisë për përkrahjen e vazhdueshme që Sllovenia po e tregon në raport me Kosovën, ndër të tjera edhe në avancimin me agjendën evropiane.

Ndër të tjera, ministrja tha se: “Kosova dhe Sllovenia kanë bashkpunim të shkëlqyer ndërmjet vete.

Për Kosovën, Sllovenia është vend nga i cili kemi marrë përvoja në vazhdimësi për procesin e integrimeve euroatlantike./KI/