Alternativa dhe AAK në balotazh

Gjakova në zgjedhjet komunale shkon në balotazh, njofton Klan Kosova.

Kështu raportohet sipas sondazheve të EXIT POLL-it të Klan Kosovës. Mimoza Kusari-Lila nga Alternativa e cila prin me 38.3 % do të përballet me Ardian Gjinin nga AAK me 33.8% të votave.