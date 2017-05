Alpinisti 85-vjeçar vdes në malin Everest

Janë sulmuar 129 migrantë, të cilët po lundronin drejt Evropës me një gomone. Sulmuesit e armatosur vodhën motorin e këtij mjeti lundrues, dhe më pas i braktisën migrantët në...

Ministri i Drejtësisë së Turqisë, Bekir Bozdag, do të vizitojë të hënën ShBA-në, ku do të takohet me Prokurorin e Përgjithshëm, Jeff Sessions. Bozdag pritet t’i prezantojë Sessions “prova...