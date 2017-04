Alma Mehmeti dhe Fati Karabaxhaku dominuan garat e më të rinjve

Në Ferizaj u mbajt Kampionati individual i Kosovës për grup-moshat e minikadetëve dhe kadetëve.

Morën pjesë rreth 60 pingpongistë të rinj që e zbukuruan palestrën Bill Klinton. Në grup-moshën më të re, atë të minikadetëve, garuan lojtarët që jo moti kanë marrë hapat e parë të këtij sporti atraktiv e sfidues për ta. Buzëqeshjet e tyre kishin më shumë domethënie se vetë karakteri garues i aktivitetit. Paraqitjet e tyre, megjithatë japin shpresë se pingpongu, do të mund të ecë një hap më përpara se që është aktualisht.

Pjesëmarrjen më të madhe e pati nikoqiri, bashkë me Prizrenin, Vushtrrinë, Prishtinën, Gjilanin e Gjakovën.

Te minikadetet, me lojë të mirë u dallua Shega Hashani e KP Ahmet Hoxha, e cila në finale e mundi Adea Babunin e KPP Vëllaznimi. Ndërkaq paraqitje simpatike patën Dina Krypa (vetëm 9 vjeçe) nga KPP Prishtina, e cila në gjysmëfinale pësoi humbje nga kampionia, Hashani. Gjysmëfinalistja tjetër ishte Eltina Zeqiri, e cila arriti ta fitojë një set në duel me Babunin.

Te djemtë, konkurrenca ishte më e fortë. Favoritë ishin Blendi Hajdari nga KPP Lidhja e Prizrenit dhe Rilind Gashi nga KP Hasan Prishtina, dhe ata që të dy e arsyetuan epitetine favoritit. Në gjysmëfinale, Blendi e mundi Amir Hoxhën KPP Ahmet Hoxha, kurse Rilind Gashi e mundi Jon Bedrën e KPP Vëllaznimi me 3:1 në seta. Në finale pati çaste të mira dhe aktraktive duke e bërë finalen të bukur për tu shikuar. Në fund fitues doli Blendi Hajdari me 3:0 në seta dhe me meritë u shpall Kampion për vitin 2017.

Kadetët qenë më të shumtë në numër se minikadetët andaj sasia ofroi edhe lojëra më cilësore dhe lojtarët arritën të shfaqin pjekuri më të madhë në lojë. Favoriti absolut te femrat ishte Alma Mehmeti nga KPP Drita e Gjilanit, kurse Bleona Mehmeti e Lorena Elshani shpresonin për ta befasuar Almën. Megjithatë, Alma u tregua shumë superiore dhe në fund me meritë të plotë e fitoi titullin e kampiones me rezultat bindës 3:0 ndaj bashkëlojtares nga klubi i saj. Në vendin e tretë u renditën Lorena Elshani e KPP Theranda dhe Jerina Rexhepi nga KPP Ahmet Hoxha.

Te djemtë, favoriti absolut ishte Fati Karabaxhaku i KPP Lidhja e Prizrenit, kurse sfidues të tij qenë Aulon Bivolaku nga KPP Vushtrria dhe Donart Berisha nga KPP Lidhja e Prizrenit. Karabaxhaku në mënyrë rutinore, së pari në gjysmëfinale e eliminoi Bivolakun me 3:0 në seta, kurse në finale bashkëlojtarin e klubit Donart Berishën. Fati, aktualisht një nga lojtarët e suksesshëm të Superligës së seniorëve, e kreu formalitetin duke u shpallur kampion për vitin 2017. Në vendin e tretë u rendit edhe Njazi Sertolli i KPP Lidhja e Prizrenit i cili u eliminua nga Donarti me 3:0 në seta.

Në gart e çifteve të të përziera për kadetë, fituan çifti, Karabaxaku/Alma Mehmeti kundër Donart Berishës/Lorena Elshanit me 3:0.

Çifti kampion te femrat u shpall çifti gjilanas, Alma dhe Bleona Mehmeti, pasi mundën çiftin ferizajas Alma Hoxha/Jerina Rexhepi.

Çifti kampion te meshkujt doli kombinimi Karabaxhaku/Granit Xhema (H.Prishtina), që fituan kundër çiftit prishtinas Blend Fejza/Shend Raskova.

Fituesit u shpërblyen me Mirënjohje e medale, kurse kampionët edhe me Kupa.

Renditja:

Minikadet Femra

Shega Hashani Adea Babuni Dina Krypa

Eltina Zeqiri

Minikadet Meshkuj

Blendi Hajdari Rilind Gashi Amir Hoxha

Jon Bedra

Çifte të përziera

Alma Mehmeti / Fati Karabaxhak Donart Berisha / Lorena Elshani Blendi Hajdari / Bleona Mehmeti

Sylejman Cerkini / Jerina Rexhepi

Çifte të Femrave

Alma Mehmeti / Bleona Mehmeti Alma Hoxha / Jerina Rexhepi Anisa Domaniku / Dina Krypa

Shpresa Mustafa / Vanesa Maliqi

Çifte të Meshkujve

Fati Karabaxhaku / Granit Gjema Dren Cerkini / Egzon Bajrami Blend Fejza / Shend Raskova

Blendi Hajdari / Donart Berisha

Kadet Femra

Alma Mehmeti Bleona Mehmeti Jerina Rexhepi

Lorena Elshani

Kadet Meshkuj

Fati Karabaxhaku Donart Berisha Aulon Bivolaku

Njazi Sertolli

/KI/