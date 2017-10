Allegri: Dybala, asnjë penallti përballë portierëve shqiptarë (Video)

Dy penallti radhazi të humbura nga Paolo Dybala, që cilësohet si lojtari më i mirë i Serisë A italiane dhe një prej më të mirëve në botë. Në të dy rastet, sulmuesi është frenuar nga portierët shqiptarë. Fillimisht Etrit Berisha, që në duelin e përpara dy javëve i dhuroi Atalantës një pikë përballë Juventusit, me pritjen e minutave të fundit.

Tani ishte radha e Thomas Strakoshës, që pas paraqitjes mbresëlënëse në Torino, i dhuroi fitoren Lazios me 11-metërshin e neutralizuar në kohën shtesë. Pas këtyre dy episodeve trajneri Massimiliano Allegri deklaroi se Dybala nuk do të gjuajë më penallti nëse do të ketë sërish përballë portierë shqiptarë.

“Për sa i takon dy penalltive të gabuara, me siguri që herën tjetër kur të ketë përballë portierë shqiptarë Dybala nuk do të gjuajë penallti. Sepse ka ekzekutuar dy penallti ndaj dy portierëve shqiptarë dhe i ka gabuar. Kjo do të thotë se portierët janë shumë të zotët. Do t’ia besojmë penalltitë Dybalas nëse portieri do të jetë i një tjetër kombësie”.

Deklaratë e thënë në formë batute, por që përmban një të vërtetë të pamohueshme. Portierët kuqezi janë kthyer në makthin e yllit të Juventusit, me bardhezinjtë që kanë humbur tre pikë prej kuqezinjve Berisha e Strakosha. Dy shqiptarët, që po tregojnë në fushë se janë mes portierëve më të mirë të Serisë A, kanë ushqyer te pretendentët për titull besimin se më në fund Juventusi mund të thyhet pas dominimit 6-vjeçar në kampionatin italian.