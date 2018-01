Alketa Vejsiun kaq ‘casual’ nuk e keni parë kurrë!

Prezantuesja e njohur Alketa Vejsiu ka përfunduar pushimet e saj ekzotike dhe duket se tashmë i është rikthyer punës.

Këtë herë ajo ka publikuar në rrjete sociale një foto, nëpëmejt së cilës tregon se ka shkuar në punë me biçikletë.

“Ne pune me biçiklete! Sepse jetoj afer punes dhe sepse punen e kam per fat afer parkut te Liqenit ku sapo ka perfunduar korsia e vrapit dhe biçikletave gje qe ma ben dhe me te dashur Tiranen time te bukur!”, – shkruan Vejsiu në rrjete sociale. Alketa pritet të fillojë së shpejti programe të reja në Tv Klan.